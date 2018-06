Aneta Langerová: Přestala jsem se stydět, že jsem žena

„Občas se ohlédnu a někdy se zděsím. Na druhou stranu to byla velmi příjemná zkušenost. Asi bych ráda něco vymazala, ale upřímně přiznám, že za tu příležitost jsem vděčná. Odstartovala mou kariéru,“ říká zpěvačka, která v posledních letech na pódiu působí velmi žensky a sebejistě.



„Jako žena se cítím čím dál tím víc. Je to příjemné. Na tu hlubokou ženskost jsem si sáhla někdy před šesti lety. Najednou mi v tom bylo dobře a přestala jsem se stydět za to, že jsem žena,“ prohlásila Langerová.



Zpěvačka své čtvrté album Na Radosti vydala i na vinylu. Přestože to bylo podle ní časově náročné, šlo prý o nejklidnější dobu za 12 let, co zpívá veřejně. Navíc to pro ni má velký význam. „Doma už nic než vinylové desky neposloucháme a o své vlastní jsem dlouho snila. Umělecké dílo si zaslouží podobu velkého formátu a poslech na gramofonu má úplně jiný hudební rozměr,“ pochvaluje si zpěvačka.

Letošní prázdniny nebude trávit u moře. Relaxovat se chystá v rámci práce. „Teď chystáme pokračování Na Radosti Tour v amfiteátrech i na nádvořích zámků. Mám letos větší možnost kochat se kouty naší země, protože vystupovat budeme opravdu na velmi krásných místech,“ dodala zpěvačka, která se první českou SuperStar stala před dvanácti lety.