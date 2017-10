Nebojím se, že zestárnu. Těším se na to, říká Aneta Langerová

„Ne, že bych se netěšila z toho, co mám teď. Ale zároveň pro mě stárnutí není strašák. Nebojím se, že zestárnu. Představa, že jsem stará babička, mě neděsí. Naopak, můj cíl je tam dojít,“ přiznala Aneta Langerová.

Je přesvědčená, že s přibývajícím věkem se jí podařilo zklidnit. Navíc podle ní mají starší lidé větší nadhled nad tím, co se děje kolem nich.

„Cítím to tak. Věci, které mě v minulosti trápily, mě trápí méně. Nad mnohým z toho, co mě před deseti lety trápilo silně, dnes určitý nadhled mám. A to je úlevné. Představuju si to tak, že sedím s naprostým klidem na zápraží, pozoruju okolí, nikam se neženu, vlastně tak trochu medituju. Nevím, proč to má spojené se stářím, ale trénuju na to už teď. Občas si udělám výlet do přírody, sedím, koukám, nemyslím na práci a na to, co všechno musím udělat, rozhodnout, vymyslet,“ říká.

Podle Anety Langerové je tento přístup skvělý a věří, že to časem bude častější. Doteď si to neuměla tak dovolit.

Zpěvačka také přiznala, že fakt, že v dětství přišla o mámu, ji pořád ovlivňuje. Chybí jí v životě pozice starší ženy. I proto se dobře cítí ve společnosti starší kamarádky Báry Hrzánové.

„Není to tak, že bych měla pocit, že mi nahrazuje mámu. Ale je mým vzorem, přirozeně mi předává profesní zkušenost, své cítění světa, svůj druh humoru. Rozumí mi často mnohem víc než já sama sobě,“ prohlásila Aneta Langerová pro čtvrteční Magazín DNES.