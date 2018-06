VIDEO: Ani rodině se nesvěřuji se vším, říká Aneta Langerová

„Na začátku jsem viděla, co se kolem toho děje a přišlo mi nelogické, aby člověk říkal všechno o svém soukromí někomu, koho vlastně vůbec nezná. A já nejsem sdílný člověk. Pokud něco ví má rodina, pak vědí takové ty základní věci, ale abych se svěřovala úplně ve všem, to ne,“ prozradila Langerová.

V době vítězství v SuperStar jí bylo jen 18 let. Proplout v tak mladém věku světem showbyznysu bez úhony jí pomohl hlavně bratr Nikola. „Začal mě chránit a filtrovat nabídky, u kterých jsme věděli, že to není nic pro mě. Ani mi je neříkal, tím pádem jsem měla víc času pracovat na hudbě autorské a to se podařilo a teď se to tak chytlo, že pokaždé, když je co říct, tak vydáme nějakou desku. Náročné to tedy bylo, ale s bráchou o to lehčí,“ říká Langerová.

„Brácha je největší opora. Mohu mu říct úplně všechno, se vším mi pomůže, vím, že se na něj mohu spolehnout, je to nejsilnější emoční napojení, pouto, které máme od malička,“ dodává.

V současné době je hodně pracovně vytížená. Její deska Na Radosti má úspěch. Ráda by se i znovu zapojila do nějakého charitativního projektu. „Moc ráda bych se do budoucna zapojila do nějakého projektu, který by byl společensky nebo charitativně zaměřený, ale teď nad tím nemám příliš čas přemýšlet,“ říká Langerová, která přišla podpořit trojskou botanickou zahradu, když ve skleníku Fata Morgana zahájila výstavu tropických motýlů.