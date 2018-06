Aneta Langerová probouzela Pražany z Expresradia. Poslechněte si ukázku

Spolu s Anetou provázela programem i moderátorka Veronika "Koko" Kokešová, s níž se zpěvačka střídala téměř tři hodiny v mluveném projevu.

"Témata této hodiny jsou maturity a reparáty, volně létající papoušci v Praze 6, což je zajímavé, duch v Rumunsku a pak také vánoční nadílka," slíbila Aneta posluchačům v první vysílací hodině.

Záhy se dostalo i na dění kolem bývalého premiéra Stanislava Grosse, který složil reparát, a může se tak živit jako advokát. "Nejvíce se zapotil hned u první otázky, která se týkala zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Nemohl si vzpomenout na to, kdy může soud žalobu na zrušení podílového vlastnictví zamítnout, ani na to, jakými způsoby soud v řízení vlastně rozhoduje," citovala Langerová iDNES.cz. - čtěte Expremiér Gross složil reparát, může se živit jako advokát

Moderátorské duo Koko - Aneta se ve vysílání vrátilo i k sobotnímu předávání Českých slavíků. Řeč přišla především na zákulisí. "Netuším, jak se rozdělují místa k sezení, pro mě je to tabu. Ale myslím, že by klidně mohly vedle sebe existovat paní Vondráčková i slečna Vondráčková. Myslím, že to nebude tak horké," řekla Aneta, která tak poukázala na ne příliš ideální vztahy Vondráčkových. - záznam vstupu si poslechněte v galerii

První česká superstar vstávala s posluchači Expresradia od sedmé do desáté hodiny.