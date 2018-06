Přátelství je někdy víc než láska, říká Aneta Langerová

Občanské sdružení DebRA ČR je organizace založena v roce 2004. Slovo DebRA znamená Dystrophic epidermolysis bullosa Research Association. Organizace na celém světě podporuje lidi trpící vzácným puchýřnatým onemocněním epidermolysis bullosa congenita (EB) - v Česku překládaným jako nemoc motýlích křídel.

"DebRu už nějakou chvilku pozoruji a sleduji a hrozně jsem nadšená z toho, co dělají. Samozřejmě znám Jitku Čvančarovou, která je patronkou toho projektu. Takže jsem ráda, že můžu přispět i tím málem do toho všeho," řekla iDNES.cz Langerová.

"Pomocí projektu 12 plus 12 chceme poukázat na to, jak se cítí lidé s nemocí motýlích křídel v našem světě. Pomocí fotografií 12 významných osobností chceme přilákat pozornost veřejnosti k problémům života lidí s EB," prozradila Magda Hrudková z občanského sdružení DebRA ČR.

Kromě zpěvačky se na fotkách Lucie Robinson objeví také Tomáš Klus, Aňa Geislerová, Pavlína Němcová, Hana Hegerová, Karel Schwarzenberg nebo Jiří Bartoška, který se v kalendáři objevil i loni (více zde).

"Jedno téma, které se prolíná přes všechny fotky, je obvaz, což je pro pacienty s EB jejich kůže. Nejen druhá, ale opravdu jejich kůže, to je vlastně chrání," objasnila fotografka Lucie Robinson.

Každá z fotografovaných osobností zastupuje také jedno z témat, ať už je to přání nebo pocit pacientů s EB, co by si přáli, co je trápí. Tomáš Klus zastupoval lásku, Aneta Langerová bude zastupovat přátelství.

"Máma mi vždycky, když jsem byla malá, zpívala, že přátelství je někdy víc než láska. Předpokládám, že to myslela tak, že mi to jednou dojde. Přátelství je opravdu pro mě velkou hodnotou. Takových těch opravdových přátel mám pomálu. Myslím, že je to tak dobře, že máte třeba tři lidi, kterým můžete věřit a můžete jim volat ve dne v noci a oni mně. To je na tom to hezký," řekla zpěvačka, s níž se na fotografii objeví i tanečníci z baletu Národního divadla.

Patronka projektu Jitka Čvančarová prozradila, že žádnou ze známých tváří k účasti na projektu nemusela přemlouvat. "Kromě kalendáře a diáře budou i dvě výstavy fotografií. Jedna na půdě Poslanecké sněmovny a druhá na Václavském náměstí," dodala herečka.