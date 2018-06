Aneta Langerová: Dokážu si představit, že budu mít děti

Booklet k nové desce Anety Langerové Na Radosti fotila její partnerka Olga Špátová (30). „Pracujeme spolu velmi rády, je to něco, co nás spojuje, máme podobné myšlenky, lidsky i umělecky. Takže je v tom jistý pocit bezpečí,“ říká Langerová.

„Vybrala jsem Olgu právě proto, že už jsem s ní pracovala a vím, co od ní můžu čekat. I když je původní profesí dokumentaristka a kameramanka, vím, že fotí dobře a líbí se mi, jak pracuje, jakým způsobem pozoruje člověka. Chtěla jsem, aby ta vizuální stránka byla přirozená a čistá. Tuto informaci jsem jí předala a ona mi na to řekla, že se o to pokusí,“ dodala.

O vztahu se Špátovou nikdy veřejně nemluví a nechce to měnit. „Ona je prostě můj blízký člověk, tak bych to ukončila.“

Svůj coming out udělala Aneta Langerová už před lety a nikdy se netajila tím, že by si jednou přála mít děti. „U sebe si dokážu představit, že děti mít budu, že jde o to je nějakým způsobem neizolovat. Jsem stoprocentně přesvědčená, že bych jim dokázala předat lásku, kterou v sobě chovám, a postarala se o ně,“ říká zpěvačka.

Tak vidí Anetu Langerovou Olga Špátová

Na adopci dětí homosexuálními páry vyhraněný názor nemá. „Je to pro mě velmi těžké téma. Sama stále přemýšlím nad tím, zda to je, nebo není správně. Třeba u žen mi to připadá přirozené, protože to dítě odnosíte a je to zkrátka vaše dítě. Těžko říci. Je to zkrátka téma na delší dobu.“