Aneta Langerová nikoho nehledá

Další věcí prý je, že by na přítele ani neměla čas. Už 31. srpna se totiž uskuteční Anetin první samostatný koncert spojený se křtem jejího debutového alba Spousta andělů, které vychází 6. září.

"Mám nyní volno občas tak jen jeden den, někdy dokonce jen pár hodin, a pokud se mi podaří, že mám volný víkend, můžu takřka slavit," řekla sedmnáctiletá SuperStar.

Články okolo její osoby neubývají a vycházející pěvecká hvězda si podle svých slov chce zachovat určitou úroveň. "Nejsem na takové věci, abych si dávala seznamovací inzerát na titulní stranu bulvárních novin. Když mi pak někdo volal a ptal se mě, kam mají odpovědi poslat, byla jsem nepříčetná," prozradila.

Aneta Langerová se také rozhodla řídit pravidlem, že míň je víc, a proto nebude využívat všech nabídek, které dostává. "Stále nevím, proč bych měla dělat něco, co mě neoslovuje. Jediné, o co mi jde, je nebýt všude. Každý by mě nakonec měl jen plný kecky. Ke všemu nechci být v pořadech, kde nejde o zpívání, protože nejsem komik. Budu se držet toho, co je pro mě normální," dodává.