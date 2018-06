Aneta Langerová: Nebudu loutkou!

* Čeho se teď, pár minut po životním triumfu, tolik bojíte?

Víte, nechci dělat muziku, která mě nebaví. Nikdy. A teď mi došlo, že to bude těžký boj.

* Už vám někdo naznačil, že si nemůžete moc vyskakovat?

Zatím ne, ale slyšeli jste tu novou písničku, kterou jsme musely zpívat obě? Nejdřív já, potom Šárka?

* Slyšeli. Upřímně řečeno, spíš podprůměrné disko...

Bohužel. A já ji asi budu muset zpívat i na desce. Ne, nechci být ošklivá, ale tenhle žánr jednoduše neprocítím.

* Váš bratr asi nepřeháněl, když si zahrál na proroka a řekl: Aneta si v létě zažije peklo.

Vítězství mi přeje, ale stejně jako já už ví, že teď nebudu mít moc času rozmyslet si repertoár. Bude to strašný fofr. Ale přinejmenším zkusím sehnat co nejvíc věcí, které by se mohly vydavatelství líbit.

* Jinak nemáte strach z ničeho?

Měla jsem, ale to už se snad vyřešilo. Hrozilo, že se z vítěze stane loutka do zábavných pořadů, ale to pro mě není. Chci zpívat a nehodlám ze sebe dělat komika.

* Copak si budete moct vybírat, do jakého pořadu jít?

Ano, to už jsem probírala i s Milanem Hermanem, šéfem vydavatelství. Řekl, že mě do těch pořadů nutit nebudou.

* Sama se na ně nedíváte?

Nesedí mi. Možná to bude znít trochu ostře, ale v českém showbyznysu se točí pořád všechno dokola, zábavu dělají stejní lidé. A my jsme tady od toho, abychom přinesli nové žánry, které u nás chybí. Proto nechci zapadnout do současného showbyznysu. Tím krokem bych zahodila všechno, co jsem si teď vybudovala.

* Kdo vás zná, ten tvrdí: Ta holka je vyzrálejší, než by se podle občanky zdálo. Už proto, že se musela před pár lety vyrovnat s rodinným neštěstím.

Asi je na tom hodně pravdy. Umřela mi mamča, a kdykoli si na ni vzpomenu, neuvěřitelně mě to nakopne. Ona by chtěla, abychom zůstali takoví, jaké nás vychovávala. Abychom se nezměnili.

* Vzpomněla jste si na ni před nedělním finále?

Myslím na ni pořád. Pokaždé, než jsem vyšla na pódium, tak jsem věděla, že je se mnou, že před těmi lidmi nebudu sama. A tím pádem se pro ně můžu rozdat.

Nechci se ponížit

* Zkusme teď tipovat, se kterou českou zpěvačkou si budete blízké. S Annou K.? S Lenkou Dusilovou?

Tak tady jste blízko. Lenku Dusilovou poslouchám a vážím si na ní právě to, že neběhá po všech televizích. Ale přesto musím říct ještě jedno jméno - Lucka Bílá.

* O té víme, že vám fandila.

Kdyby mi nabídla duet, splnil by se můj dětský sen. Pořád ji vidím v těch černých hadrech s kříži na krku. Taková se mi kdysi líbila a snad ji v tom ještě někdy uvidím.

* Tak abychom si to úplně ujasnili, šla byste do muzikálu? Lenka Dusilová nejspíš ne...

V tomhle zastávám názor, že je lepší zkusit všechno. A muzikál zase není taková hrůza, některé se celkem povedly. Mohla bych se v nich otrkat. I když bych se tím nechtěla nadosmrti živit, to ne. Je jasný, že chci dělat rockovou muziku.

* Myslíte, že dokážete odolat lákavým finančním nabídkám?

Budu dělat jen to, co mě opravdu baví. V tom je moje... možná můžu říct, že síla. Jinak bych byla otrávená a ponížená sama před sebou. Hrozně bych tím zklamala i lidi, kteří mi věří.

* Ředitel vašeho vydavatelství říká, že můžete do roka vydělat milion korun. A my k tomu dodáváme: Když budete poslušná.

Ani za velké peníze nechci zpívat písničky, jako byla ta, kterou jsem si protrpěla při finále. Fakt by mě netěšily. A stejně tak vím jistě, že nikdy nechci zpívat na playback. To nenávidím. Musím stát s kapelou na pódiu.

* Aneto... Nabízíme vám padesát tisíc za to, že zazpíváte na playback na naší firemní oslavě.

Nechci. Mně by to přišlo, jako bych tam ani nebyla. Ono to možná zní trochu hrdinsky, ale já si opravdu půjdu za svým. Mé špatné sny vypadají takhle - přijdu do televize, zazpívám na playback, lidi zaplácají, pak následuje rozhovor, ve kterém ze sebe udělám úplnýho trotla a zase půjdu. To podle mě stojí za kulový.

* V tomhle přístupu byl asi obrovský rozdíl mezi vámi a druhou finalistkou.

Možná. Šárka by zatím zazpívala skoro všechno a já se spoustě nabídkám ráda vyhnu.

* Zdají se vám i hezké hudební sny?

Jeden takový jsem měla. Stála jsem na pódiu vedle Alanis Morissette a jenom ji skromně doplňovala.

Brečela jsem celou noc

* V posledních měsících jste žila vždycky od úterka do neděle v luxusní kleci, pořád pod dohledem televizního štábu. Jak jste to snášela?

I když takhle nesvobodně žiju nerada, nakonec jsem si zvykla. Rozhodně jsem si kvůli tomu nepřála vypadnout. Jen mě štvalo, že jsme se přes týden nemohli jet podívat domů. Byli jsme jen v hotelu, v Měšťanské besedě, kde sídlí televize, nebo na Brumlovce. Pořád někde zavření a venku přitom bylo tak krásně!

* Prožila jste si krizi?

Když vypadla Martina Balogová, tak na mě všechno dolehlo. To nikdo z nás nečekal a já pak prořvala celou noc. A když jsem si na to po probuzení vzpomněla, tekly mi slzy znova. To bylo mé jediné lítostivé období.

* Jak jste brala tu davovou hysterii, která kolem vás každým týdnem rostla?

Musím říct, že to vůbec nechápu. Třeba před plným náměstím v Olomouci jsem si připadala jako politik, a přitom jsem obyčejná holka. Jenže lidi jsou tou soutěží neuvěřitelně zfanatizovaní. Jen tak si vysvětluju, proč jich tolik přišlo. To určitě nebylo kvůli mně, oni byli zmasírovaní fenoménem SuperStar. Prostě chtěli mít podpis někoho z lidí, které vídají na obrazovce a asi jim bylo docela jedno, kdo to bude.

* Takže ty pocity - třeba v Olomouci před aplaudujícími davy - byly jaké?

Nebudu zapírat, že mi běhal mráz po zádech, když jsem zamávala a lidi začli řvát. Ale nic víc jsem si nepřipouštěla.

* Sama jste nikdy žádné zpěváky nezbožňovala až k zbláznění?

Takový typ opravdu nejsem. Neberu nic tolik vážně. Že bych někde hodiny stála a šla si pro podpis. Jak sami říkáte - nechci se zbláznit.

* Řekněte, bude se vám teď stýskat po lidech, které jste při soutěži poznala?

Věřte, že bude. Po celé té finálové partě, která si na sebe po krátkém oťukávání zvykla, a zvlášť po lidech, co mají rádi podobnou muziku. To byl třeba Peťa Poláček. A taky po hlase Martiny Balogové, která nás ostatní táhla neuvěřitelně dopředu. Když zazpívala, tak jsme najednou měli mnohem větší motivaci, a potom, když vypadla, začalo to být... takové nijaké.

Porotci jsou zvláštní lidi

* S kým se teď radíte, jak se chovat v nejbližších týdnech? Komu důvěřujete?

Už jsem pochopila, že se v téhle branži většině lidí věřit nedá, a bůhví, jestli vůbec komu. Ale naštěstí mám bráchu a s tím se radím pořád. Hodně mi pomáhá.

* S čím třeba?

Zatím se to týkalo hlavně smluv. On se radí s právníky, protože nechce, abych podepsala něco podezřelého.

* To zní, jako by se už nějaké zádrhele řešily...

Teď jsem dostala na stůl smlouvu, kterou opravdu podepsat nechci. Jsou tam body, které mi nesedí.

* Můžete být konkrétnější?

Nevím, jestli z toho nebude průšvih... Ale asi takhle - nemůžu se třeba sama rozhodnout, jestli se jako zpěvačka zúčastním té a té akce.

* Půjdete si v nejbližší době pro radu i k některému ze čtyř porotců, kteří v soutěži ovlivňovali divácké názory?

Šla bych za jediným, a to je Milan Herman. Ten se mnou jednal jako s rovnoprávným člověkem, snažil se se mnou mluvit a vypadalo to, že chápe, o co mi v muzice jde. Ale nemůžu říct, že mu věřím stoprocentně. Na to ho znám málo.

* Další tři porotci, Osvaldová, Soukup a Hejma, se k vám chovali jinak?

To jsou zvláštní lidi, které nechápu. Pluju na jiné vlně a nikdy jsem si s nimi nepopovídala tak, abych z toho měla dobrý pocit.

* Pravděpodobně se vám brzo ozve s nabídkou spolupráce textař Michal Horáček. Byla jste jeho velká favoritka.

Tak to mě hodně potěšilo, protože ten pán je na úrovni, nepíše jen tak pro někoho. Být ve společnosti Hany Hegerové nebo Jarka Nohavici by mi samozřejmě lichotilo.

Sázkař, který mi vyrazil dech

* Horáček je taky majitelem sázkové kanceláře. Vnímala jste ty obrovské sumy, které na vás někteří lidé sázeli?

To mi šlo jedním uchem dovnitř a druhým ven. Asi bych se zbláznila, kdybych se měla bát, že nevyhraju a všichni přijdou o peníze. Bohužel byli i blízcí lidi, kteří si vsadili - třeba bráchův kamarád dal dva tisíce. Když jsem se to dozvěděla, málem jsem ho zabila... Naštěstí vyhrál. Ale opravdu mě vyděsil snad jen pán, který na mě vsadil nejdřív čtyři sta tisíc a pak ještě pár set tisíc přihodil.

* Prý nakonec investoval milion. Poznala jste toho muže?

Jednou na mě čekal před hotelem. Slíbil, že když vyhraju, tak mi zaplatí dovolenou, kdekoliv budu chtít. A později se ptal: "Tak co, rozhodla jste se? Už bych potřeboval ten zájezd zamluvit."

* Co vy na to?

Povídám, panebože, vsadil jste si fakt hodně, ale to je čistě vaše věc, nestojím o žádné odměny. Chci jít jenom za svým cílem.

* A on?

Co by? Jen na mě tak překvapeně koukal.

* Do zahraničí se ale stejně podíváte, a to na světové finále. Už o něm něco víte?

Že se kvůli němu budu muset pořádně naučit anglicky.

* Je to pro vás možnost, jak se prosadit i v zahraničí?

Možnost je to úžasná, ale od nás se zatím za hranicemi prosadil s muzikou málokdo. A já už slyšela zpívat vítěze z ostatních zemí, takže je mi jasné, jak to bude těžké.

* Jak si teď představujete svůj život přesně za rok?

Chtěla bych si vybudovat kapelu se skvělými muzikanty, mít široký repertoár, aby nebyly všechny písničky stejné, a potom prostě jezdit po festivalech a koncertech.

* A máte nějaké přání, které se netýká hudby?

Vzít všechny kamarády, naložit je do velkého auta a odjet někam, kde mě nikdo nepozná. A tam si budeme zase jednou normálně povídat. Zalezeme si do roubenky v horách, aspoň na týden. Klidně to můžou být Krkonoše, ale čím míň civilizace, tím líp. Televizi, tu bych tam nemusela mít vůbec.

Aneta Langerová

Česko se může těšit na zpěvačku, jakou ještě nemělo. První ročník SuperStar vyhrála sedmnáctiletá slečna, která je výjimečná nejen lehce nakřáplým hlasem, ale i tím, jak se chová. V nedělním finále dostala Aneta Langerová téměř 2,4 milionu hlasů, ale místo salv radosti měla hned obavy z toho, co ji čeká. Je skromná, upřímná a po pár minutách v její přítomnosti zjistíte, že to nepředstírá. "Kdybych začala dělat muziku jen pro peníze, hodně bych se v sobě zklamala," říká. Aneta pochází z Říčan u Prahy a studuje druhý ročník obchodní akademie. "Chci ji dodělat, i kdyby to mělo být dálkově." Největší oporou je jí starší bratr Nikola. Maminka před třemi lety po nemoci zemřela.

SuperStar

Speciální příloha