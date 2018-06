Možná bych se i vdala, ale zatím to nemám v plánu, říká Aneta Langerová

„To je otázka tak na tři hodiny. Ale vnímám ji tak, jak ovlivňuje nás občany. Vnímám to, co se týká mě a taky ostatní, ale stavím se k tomu spíš jako člověk, ne jako politický analytik,“ řekla Langerová.

Zpěvačka v roce 2009 otevřeně promluvila o své lesbické sexuální orientaci. Podle ní by lidé stejného pohlaví měli mít možnost uzavírat manželství. Politici o tom právě v těchto dnech rozhodují a vláda s tímto návrhem souhlasí.

„Já myslím, že by to mělo být možné a to nejenom z toho důvodu že by se mě to mohlo týkat, ale i z toho důvodu, protože se to dotýká práv každého člověka. Každý by se měl svobodně rozhodnout, s kým chce žít. A jestli je to muž, nebo žena, do toho by nikomu politici mluvit neměli,“ míní zpěvačka.

Sama zatím nad vstupem do manželství neuvažuje, ale do budoucna tuto možnost nevyloučila. „Jo takto, jestli se chci vdávat? Vlastně proč ne, ale zatím to nemám v plánu,“ řekla na Rádiu Impuls.