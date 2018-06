Aneta Langerová: Do mého soukromí nikomu nic není

"Vůbec proti tomu nebojuju, protože podle novin bych už měla žít s celou Českou republikou. Já to fakt neřeším, svý jsem k tomu už řekla, takže se o tom bavit nehodlám," řekla Aneta, kterou bulvár naposledy spojoval s Ivou Milerovou, ředitelkou hudební společnosti Warner Music. - více zde

"Myslím, že do toho nikomu nic není. Je přirozený bavit se o soukromí s lidmi, které máte vedle sebe, a ne s někým, koho vidíte jednou v životě," dodala zpěvačka s tím, že podobné "zaručené informace" mohou samozřejmě ovlivnit prodejnost desky. "Kdyby byla kampaň hodně masivní, může se zvednout vlna jakési mánie, ale myslím, že to moc neplatí v českých poměrech."

Řeč ale nebyla jen o bulváru, Aneta Langerová se rozpovídala o svém koncertním turné, pochválila svého bratra a manažera Nikolu a nezapomněla se zmínit ani o oscarovém úspěchu Češky Markéty Irglové. "Musí to být fantastický pocit ocenění práce, něco takového by chtěl prožít asi každý... Hrozně jim to přeju."

Proč však zatím Aneta kariéru v zahraničí neplánuje? Kdy bude konečně maturovat? A proč si myslí o režisérovi svého nového klipu Janu Budařovi, že je přece jen lepší herec? Podívejte se na video.