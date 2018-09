Aneta Krejčíková ze seriálu Ulice se stala poprvé maminkou

Herečka zatím narození potomka oficiálně nekomentovala. Podle eXtra.cz se jí narodil chlapeček, což potvrdila webu její blízká kamarádka Patricie Solaříková (29).

„Beníkovi je teprve pár dní. Je hrozně roztomilý a má takový dospělý výraz. Jestli bude po mamince, tak se máme určitě na co těšit. Geny se tam jistě nezapřou. Byla jsem za Anetou v porodnici hned druhý den. Ještě nebyla ani dvanáct hodin po porodu,“ řekla Solaříková.

Herečka známá ze show Tvoje tvář má známý hlas nebo seriálu Ulice se s přítelem, tělocvikářem a trenérem Ondřejem Rančákem zasnoubila loni v únoru po představení Magor. O netradiční žádosti o ruku promluvila pro Magazín DNES.



„Já to vůbec nečekala. Přiletěl na jeviště kotoulem. On je tělocvikář, sportovec. V první chvíli jsem nevěděla, co se děje. Takže jsem se styděla. Říkala jsem si, to je průšvih, Ondra je opilý a jde sem dělat opičáky. Nakonec z toho byla žádost o ruku. Takže se u mě vystřídaly všechny možné pocity. Každopádně jsem byla zpočátku trošku naštvaná, než jsem pochopila, co bylo záměrem,“ řekla herečka.

Zda bude nyní následovat svatba, není jasné. „To nevím. Uvidíme. Každopádně zasnoubení bylo tak zajímavé, že svatba ho už asi nepřekoná,“ dodala Krejčíková.