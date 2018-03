Aneta Krejčíková je těhotná. Miminko čeká s přítelem tělocvikářem

„Ano, je to tak. Jsem těhotná a šťastná. Oba jsme si to přáli a opravdu jsem zvědavá, jak nám to maličké změní život,“ cituje herečku Blesk.

Herečka známá ze show Tvoje tvář má známý hlas nebo seriálu Ulice se s přítelem zasnoubila loni v únoru po představení Magor. O netradiční žádosti o ruku promluvila pro Magazín DNES.

„Já to vůbec nečekala. Přiletěl na jeviště kotoulem...On je tělocvikář, sportovec. V první chvíli jsem nevěděla, co se děje. Takže jsem se styděla. Říkala jsem si, to je průšvih, Ondra je opilý a jde sem dělat opičáky. Nakonec z toho byla žádost o ruku. Takže se u mě vystřídaly všechny možné pocity. Každopádně jsem byla zpočátku trošku naštvaná, než jsem pochopila, co bylo záměrem,“ řekla herečka.

Jestli bude nyní následovat svatba není jasné. „To nevím. Uvidíme. Každopádně zasnoubení bylo tak zajímavé, že svatba ho už asi nepřekoná,“ dodala nastávající maminka.