„Jsem bez problémů a v pohodě. Zatímco v Ulici jsem řešila potrat, v reálu je to úplně jiné a těším se na miminko. Na nadcházející týdny neplánuji žádnou práci, chci se připravit co nejklidněji na porod. Takže červenec a srpen si užiji bez honiček a stresů, ale v očekávání a lehkém napětí,“ prozradila herečka.

Pohlaví dítěte zatím neví. Sama pro sebe a ani s partnerem to vůbec neřeší. „To opravdu ne, necháme se překvapit. A co bude dál? Čas ukáže. Myšlenkami, co bude až se malý nebo malá narodí, se budu zabývat, až to bude aktuální. Jak dlouho setrvám na mateřské, kdy se vrátím do práce, to opravdu neplánuji. Nechávám to na pozdější dobu, kdy se uvidí. Zatím to není otázka dne,“ dodala Krejčíková.

Loni se hvězda seriálu Ulice stihla zasnoubit s přítelem tělocvikářem a trenérem Ondřejem Rančákem. Letos na jaře se pochlubila, že se stanou rodiči. „Ano, je to tak. Jsem těhotná a šťastná. Oba jsme si to přáli a opravdu jsem zvědavá, jak nám to maličké změní život,“ řekla herečka v březnu.