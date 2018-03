Aneta Krejčíková: Vadí mi současná přehnaná korektnost a pokrytectví

„Vzala jsem to z gruntu, byla to rovnou role striptérky. Důkladně jsem se připravovala. Ale i kdybyste se připravovala rok, nikdy se nepřipravíte na to, jaké to je, tančit nahá před osmdesáti lidmi. Ale scénář se mi moc líbil. Před časem jsem ten film viděla po hodně dlouhé době a uvědomila si, že je moc dobrý. Takže se vůbec nestydím, že jsem do něj šla,“ řekla Krejčíková.

„Chápu, že pro někoho je asi zajímavé, když má herečka někde nahou scénu, a pak to vždycky někdo někde vytáhne. Vlastně, nechápu to. V dnešní době, kdy je na internetu volně přístupná nahota a sex, je zvláštní, že někoho baví, zajímá, či dokonce pohoršuje nahá scéna ve filmu. Zejména když tam patří. Když je ve filmu role striptérky, tak je asi normální, že se tam svlékne, ne? Což neznamená, že si myslím, že by se kdekdo měl na veřejnosti svlékat. Ale když jde o roli, je to přece něco jiného,“ míní.

Herečka nedávno řešila problém s nahotou na Instagramu. Na sociální síti zveřejnila fotku, na níž byla trochu vidět bradavka. Fotku jí ovšem smazali.

„Mně to přijde pokrytecké. Každý si může vygooglit jakoukoliv fotku. Ale někdo zkoumá, jestli je někde z dálky vidět bradavka, a nedívá se na fotku jako na celek, na krásný obrázek,“ postěžovala si. „Myslím, že jsou mnohem zajímavější a důležitější témata, která stojí za to, abychom o nich debatovali na internetu, než fotka, která je vizuálně pěkná a decentní.“

Aneta Krejčíková prozradila, že fotku jí smazali i podruhé, což považuje za směšné a pokrytecké a vadí jí to. Správcům Instagramu napsala: Vyndejte si hlavu ze svých zadků plných škatulkových tabulek a věnujte se něčemu smysluplnému.

„Reakce byly vesměs pozitivní. Prostě jsem cítila, že se k tomu chci vyjádřit. Že chci dát najevo, že mi vadí současná přehnaná korektnost, pokrytectví a neschopnost přistupovat ke každému člověku individuálně,“ dodala herečka v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.