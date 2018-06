Anémie: pro jednoho banalita, pro jiného věčná starost

Za chudokrevností čili anémií se může skrývat vážná nemoc, ale třebas jen přechodný nedostatek železa v těle. Všechny typy tohoto onemocnění však mají jedno společné: krev špatně plní jednu ze svých základních funkcí - zásobování tkání kyslíkem."Ačkoliv anémie bývá jen zřídka životu nebezpečná, nikdy se nevyplácí její příznaky přehlížet. Patří k nim zejména občasné blednutí kůže, které ani nemusí být vidět na obličeji, ale například na ušních lalůčcích, na rtech a nehtových lůžkách. K tomu se většinou přidává nevysvětlitelná únavnost, někdy i dušnost, zrychlený tep, bolesti hlavy a nechutenství," říká Květoslava Petrtýlová, primářka Oddělení klinické hematologie pražské Nemocnice v Motole.Lehčí typy anémie mohou být způsobeny nedostatkem železa v těle a lze je snadno odstranit léky. Železo je totiž klíčovou složkou krevního barviva hemoglobinu a je zodpovědné právě za vázání kyslíku, který červené krvinky dopravují do tkání. Příčinou těžších forem chudokrevnosti, které většinou vyžadují pravidelnou transfúzi, může být zkrácená životnost červených krvinek, mnohem vzácněji porucha jejich tvorby v kostní dřeni. Konečně některé druhy anémie mohou signalizovat jiný problém, například poruchu funkce štítné žlázy. "Anémie z nedostatku železa je poměrně častá v pubertě, kdy tělo rychle roste a zásoby mu najednou přestanou stačit. V takovém případě se v podstatě nejedná o nemoc, železo se dá poměrně snadno doplnit a vše je opět zcela v pořádku. To, jestli organismus dospívajícího člověka začne pociťovat nedostatek tohoto prvku, hodně souvisí se stravou. Kdo je zvyklý kupovat si místo oběda hranolky s tatarkou nebo zmrzlinový pohár, přímo si o takové potíže koleduje," upozorňuje primářka Petrtýlová.Chudokrevnost se ovšem může objevit už u kojenců. V mnoha případech se jedná právě o těžší, vrozené formy, které se neobejdou bez transfúze. Rodiče by si proto měli všímat, jestli miminko občas není neobvykle bledé nebo unavené. Samozřejmě že každý normální kojenec hodně času prospí, ale usíná-li například při krmení, určitě s ním není něco v pořádku. Kdo někdy v životě trpěl chudokrevností, by však neměl čekat, jestli se porucha objeví i u jeho dítěte. Mnohé formy jsou totiž dědičné, proto je rozumné informovat lékaře už během těhotenství. U větších dětí mohou být počátečním varováním i stížnosti učitelů na nepozornost, usínání při vyučování, nebo naopak zlobení. Anemické děti jsou totiž často nervózní a ani při nejlepší vůli se nedokážou delší dobu soustředit. Mnohdy, místo aby hned po příchodu ze školy hodily tašku do kouta a vyrazily s kamarády ven, chtějí odpočívat. "I když se ukáže, že dítě opravdu anémií trpí, neměli by ho rodiče úzkostlivě chránit před každou námahou, jak to někdy dělávají," soudí lékařka. "Za normálních okolností jim ani nezakazujeme tělesnou výchovu, nebo je osvobozujeme jen částečně. Jejich organismus si totiž většinou sám včas řekne o odpočinek. Na druhé straně je samozřejmé, že na sny o profesionálních baletkách či hokejistech musí anemické děti i jejich rodiče zapomenout."