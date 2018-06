Manželství pomáhá, když jste pár týdnů od sebe, míní tenista Murray

Ačkoli Kim často podporuje svého manžela během velkých tenisových zápasů, Murray řekl, že nyní bude chodit jen na pět jeho turnajů každý rok.

„Zjistil jsem, že když strávíte trochu času od sebe, není to ve skutečnosti až tak špatné. Pokud budete dva nebo tři týdny od sebe a pak se vidíte, více si toho ceníte,“ řekl tenista listu The Sun. „Když strávíte spolu šest měsíců v kuse, pak se každý den začnete dohadovat o maličkostech. Nemusíme cestovat společně každý týden, aby nám to fungovalo.“

Návštěvy jeho manželky podle něj přicházejí v pravý čas, aby si mohl od tenisu odpočinout.

„Když přijde, je to pěkné. Je to obvykle na konci třítýdenního nebo čtyřtýdenního turné. Trochu si oddechnu. Když se vrátím do pokoje, nemusím mluvit o tenise, nebo být se svým týmem po celou dobu. Můžeme dělat věci společně,“ řekl Murray.

Tenista prozradil, že jeho manželce vadí pozornost médií, která ji sledují na každém zápase. Letos se třeba ve velkém řešily její nadávky českému tenistovi Tomáši Berdychovi (více zde).

„Ale doufám, že už zbývá jen pár let a pak si už od všech těch věcí budeme moct oddechnout,“ dodal Murray.



Pár se vzal letos v dubnu v rodném městě tenisty Dunblane. O čtyři měsíce později dvojce oznámila, že příští rok čeká přírůstek do rodiny. Miminko by se mělo narodit v únoru.