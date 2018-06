VIDEO: Mladík hraje hity roku na gumičky, pekáč či dvířka pračky

V novém videu nechybí písně jako Love Me Like You Do od Ellie Gouldingové, Hello od Adele nebo Sugar od Maroon 5. Místo kapely použil zvuky celkem 27 věcí, které měl v domácnosti.

Nejde o mladíkův první hudební „co dům dal“ počin. Už v minulosti nahrál několik skladeb, v nichž hudební nástroje nahradil pro hudbu poněkud netradičními věcmi. Použil například židle, pneumatiky, jablko, nafukovací balónky nebo dámské kalhotky.

Rád také rapuje a natočil několik videí, v nichž předvedl 26 různých hudebních žánrů v abecedním pořadí.