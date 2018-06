Bývala mužským modelem, nyní je transsexuálka hvězdou reklamní kampaně

„Je to poprvé, co jakákoli velká kosmetická firma využila transgender ženu. Je to neskutečné, pro mě je to samozřejmě obrovský kariérní úspěch. Mám pocit, že tady tvoříme něco velmi odvážného, myslím, že by spousta dalších firem měla tento příklad následovat,“ uvedla modelka pro magazín Extra.

Blondýna loni prodělala oficiálně přeměnu pohlaví a stala se ženou. „Chci svůj příběh sdílet se světem, protože si myslím, že mám společenskou zodpovědnost. Doufám, že otevřenou debatou o tomto osudu z něj učiním menší senzaci. Vždy jsem snila, že budu dívkou. Jednou z mých nejranějších vzpomínek je ta, jak běhám po bytě v mámině sukni a vypadám jako baletka,“ prohlásila.

Když jí bylo devět let, rodina se z Balkánu odstěhovala do Austrálie. „Chtěla jsem být dobrým dítětem a dělat radost rodičům. Nechala jsem si své sny a představy pro sebe a dařilo se mi velmi dobře jako chlapci v herectví. Ale skrývala jsem, kým jsem byla,“ řekla modelka. O přeměně pohlaví začala uvažovat ve třinácti letech.

Užívala blokátory mužských hormonů, aby z jejího těla puberta neučinila chlapa. „Když jsem to řekla mámě, babičce a bratrovi, podpořili mě. Rozhodla jsem se, že střední dokončím jako Andrej, pak prodělám přeměnu a zapomenu na minulost v těle muže,“ prozradila v rozhovoru pro magazín People.

V sedmnácti ji jako mužského modela objevili agenti. Nabídku přijala a rozhodla se vydělat si peníze na všechny potřebné operace. Navíc se jí podařilo chodit přehlídky také v dámských šatech.

„Z operací jsem se zotavila za tři měsíce a byla konečně sama sebou. Jsem mnohem sebevědomější než kdykoli předtím. Cítím se stoprocentně,“ dodala Andreja.