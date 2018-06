Mužský model Andrej Pejic prodělal změnu pohlaví, je z něj žena

„Chci svůj příběh sdílet se světem, protože si myslím, že mám společenskou zodpovědnost. Doufám, že otevřenou debatou z něj učiním menší senzaci. Vždy jsem snila, že budu dívkou. Jednou z mých nejranějších vzpomínek je ta, jak běhám po bytě v mámině sukni a vypadám jako baletka,“ říká nyní už modelka, která předváděla dámské šaty na světových přehlídkách od roku 2011 ještě coby mužský model.

Když bylo Andrejovi devět let, rodina se z Balkánu odstěhovala do Austrálie.

„Chtěla jsem být dobrým dítětem a dělat radost rodičům. Nechala jsem si své sny a představy pro sebe a dařilo se mi velmi dobře jako chlapci v herectví. Ale skrývala jsem, kým jsem byla,“ prohlásila blondýnka pro magazín People.

Poprvé začala o změně pohlaví uvažovat ve třinácti letech, když téma transsexualita odhalila v melbournské knihovně.

„Internet mi pak dal jasně vědět, že existují slova, která popisují mé pocity, a že pro to existují lékařské termíny. Došlo mi, že je to přesně to, co musím udělat,“ říká.

S přeměnou pohlaví začala brzy, užívala blokátory mužských hormonů, aby z jejího těla puberta neučinila chlapa.

„Když jsem to řekla mámě, babičce a bratrovi, podpořili mě. Rozhodla jsem se, že střední dokončím jako Andrej, pak prodělám přeměnu a zapomenu na minulost v těle muže,“ vypráví.

V sedmnácti letech ji jako mužského modela objevili agenti a poslali do světa. Nabídku přijala a rozhodla se vydělat si peníze na všechny potřebné operace. Navíc se jí podařilo předvádět také v dámských šatech.

Haute couture přehlídka J.-P. Gautliera na jaro 2011 Andrej Pejic v reklamě na podprsenku

„Být nevěstou pro Gaultierovu přehlídku pro mě byl výjimečný zážitek,“ vzpomíná.

Pak se rozhodla dokončit přeměnu pohlaví. Setkala se s experty v USA a zahájila finální přeměnu pohlaví s konečnou úpravou genitálií.

„Z operací jsem se zotavila za tři měsíce a byla konečně sama sebou. Jsem mnohem sebevědomější než kdykoli předtím. Cítím se stoprocentně,“ dodala Andreja Pejicová.