VIDEO: Ministr Babiš nosí místo diáře stolní kalendář

„To je můj notebook. Má obrovskou hodnotu. To nikdo nemá. Žádný hacker se do toho nenabourá,“ vysvětlil Babiš a ukázal, jak si zapisuje program do stolního kalendáře.

Čas na pivo s kamarády se do toho prý už nevejde. „S rodinou jsem byl na dovolené koncem srpna a samozřejmě se snažím, když mají děti prázdniny, s nimi někam jít,“ řekl.

„To je nejhorší, že děti potřebují toho tátu, ale co můžu dělat? To je fakt situace, do které jsem se nechtěl dostat. Ale doufejme, že další mi přijdou pomoci a časem budu zase žít normálně,“ říká Babiš.

Celý rozhovor s ministrem financí v pořadu Limuzína odvysílá televize Óčko ve čtvrtek ve 21:45.