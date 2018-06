Andrej Babiš se oženil, protestní kolona ho kritizovala z tlampačů

Svatby se zúčastnilo okolo dvou set hostů. Samotný obřad se uskutečnil pod altánkem na ostrůvku uprostřed rybníka, poté si svatebčané mohli farmu prohlédnout.

„Mám velkou rodinu, spoustu přátel a ráda bych je tam všechny měla. Tolik hostů, jako mám já, má i Andrej. Zhruba nám to vyšlo na 200 lidí,“ prozradila již dříve Monika Babišová.

Na svatbu oblékla bílé šaty společně se závojem od zahraniční návrhářky, kterou si vybrala sama na internetu.

Novomanželé si navlékli podle tradice snubní prstýnky - Monika s diamanty a Andrej zvolil jednoduchý prsten bez aplikací. Z vnitřní strany je zdobí jen jejich iniciály a datum svatby.

Na 18. hodinu je naplánována slavnostní galavečeře. Mezi hosty jsou například ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) nebo místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Protestní jízda Babišovi den nezkazila

Okolo 15. hodiny projela kolem Čapího hnízda protestní jízda zhruba dvaceti vozů, které z reproduktorů a tlampačů pouštěly kritické názory na šéfa ANO. „Nenechám si tím zkazit den,“ nechal se slyšet Babiš. Auta ozdobená českými vlajkami se po hodině ještě vrátila, ale po pěti minutách odjela.

Babiš čelí v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015 trestnímu oznámení. Dotace pro farmu šetří i Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF, který chce k závěru dospět do konce letošního roku.

Budoucí novomanželé Babišovi během obřadu (29. července 2017)

Nevěsta odmítla, že by svatba byla tahem na zvýšení popularity před volbami. „Můj předvolební tah to určitě není. Na to se musíte zeptat Andreje. Ale jelikož si mě chtěl vzít už několik let předtím, tak myslím že ne,“ řekla Babišová, pro níž se toho příliš nemění; manželovo příjmení nosila již před svatbou.

Babišovou na svatbu nalíčila vizážistka Ivana Tokárska, která má na starosti make-up během focení pro přední světové módní magazíny. Účes vytvořil nevěstě dvorní kadeřník Leoše Mareše Martin Marty Tyl.

Už před veselkou Babišová informovala, že jí s přípravami budoucí manžel příliš nepomáhá. „Najala jsem si agenturu, která zařídí vše, co je potřeba,“ svěřila se serveru Lidovky.cz. Pomohly ji také její dvě děti, které například vybíraly svatební dort a na svatbě byly za družičku a družbu.

Monika Babišová: Než jsem řekla ano, několikrát jsem Andreje odmítla: