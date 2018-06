Babiš oslaví šedesátku s 350 hosty, ale politiky prý nepozval

„Narozeniny jsem měl 2. září, ale neměl jsem čas je organizovat,“ vysvětlil čerstvý šedesátník Andrej Babiš, proč toto jubileum slaví až o více než měsíc později.

„Budu slavit s přáteli, s rodinou a známými,“ přiblížil, kdo budou jeho hosté. „Pozvánky jsem posílal na poslední chvíli. Určitě jsem na plno lidí zapomněl a budou naštvaní, takže se jim dopředu omlouvám.“

Uvedl také, že na své politické aktivity už se cítí starý, a v minulosti si prý nepředstavoval, že v tomto věku bude muset tolik pracovat a nebude si moci přispat.

Své narozeniny prý všeobecně moc neslaví. „Slavil jsem 40, 50 a teď 60. To je v tomhle věku možná to poslední, co je co slavit,“ poznamenal.

Kromě funkcí vicepremiéra a předsedy hnutí ANO je zároveň ministrem financí a stále i majitelem holdingu Agrofert, pod který spadá na 200 firem.