Žádného jiného muže nechci, říká o připravované svatbě Monika Babišová

„Andrej si přál, abychom se vzali. Několikrát se mě na to zeptal a já jsem ho neustále odmítala. Teď jsem souhlasila, protože máme dvě úžasné děti, žijeme spolu dlouho jako manželé. Andreje miluji a vím, že už žádného jiného muže nechci. Tak jsem souhlasila,“ řekla Monika Babišová, která v sobotu dorazila na Jarmark OnaDnes.

Ministr financí byl prý rád, že bude veselka, stejně jako dcera Vivien (17) a syn Frederik (13). Andrej Babiš se ze začátku také pustil do organizování svatby, ale nakonec to bude v režii nevěsty.

„Děti byly samozřejmě nadšené, ty si to přály hodně dlouho. Andrej udělal první krok, ale všechno je už na mně. Chvilinku se do organizování zapojil, že jsme to probírali a tak. Potom řekl, že všechno přenechává mně, jelikož nemá čas a věří mi. Chápe, že i já mám nějakou představu o tom, jak by to mělo vypadat a můžu si to udělat podle sebe,“ přiznala.

Přestože se nevěsta bude vdávat už podruhé, bude mít bílé šaty. Monika Babišová totiž bílou barvu miluje a podle toho bude vypadat i výzdoba.

„Přála bych si, abych vypadala krásně. Svatební šaty mám vybrané. Našla jsem si obrázek na internetu a do těch šatů jsem se zamilovala. Potom jsem dlouho hledala, od kterého návrháře ty šaty jsou. Podařilo se mi to vypátrat. Je to zahraniční návrhář. Oslovili jsme ho a snad v květnu by šaty měly být hotové,“ prozradila. „Všechno už mám vymyšlené. Jak bych měla vypadat i ohledně účesu. Teď se musím trošku dát do formy, abych se co nejvíce přiblížila tomu obrázku.“

Svatba, která se uskuteční v Česku, prý bude téměř jako jedna velká party a svatebních hostů rozhodně nebude málo.

„Mám velkou rodinu, spoustu přátel a ráda bych je tam všechny měla. Tolik hostů jako mám já, má i Andrej. Zhruba nám to vyšlo na 200 lidí,“ prozradila Monika Babišová a dodala, že nejde o tah na zvýšení popularity před volbami, jak naznačují někteří lidé. „Můj předvolební tah to určitě není. Na to se musíte zeptat Andreje. Ale jelikož si mě chtěl vzít už několik let předtím, tak myslím že ne.“