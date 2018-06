VIDEO: Neradím mu, ale svůj názor řeknu, říká Monika Babišová

"Já politice rozumím stejně jako každý jiný občan této republiky. Sleduji politiku, ale nejsem nějak politicky činná. Manželovi neradím, ale občas řeknu svůj názor," přiznala na kameru iDNES.cz Monika Babišová, jež si na publicitu a prezentování vlastních názorů teprve zvyká. "Hodně mi ta pozornost vstupuje do života, především novináři. Špatně si na to zvykám. Jen doufám, že to brzy ustane a že nebude zapotřebí nějaký kurz, který by mě učil odolávat tlaku," uvedla.

Její muž přiznal, že se na Slavících objevil vůbec poprvé. A po schůzkách nad podobou nové vlády je to prý příjemné zpestření.

Andrej a Monika Babišovi na afterparty ankety Český slavík 2013

"My jsme tu prvně, vždycky jsme to sledovali jenom v televizi a dneska jsme měli jednání s ČSSD, tak je to určitě příjemná změna," řekl šéf ANO s tím, že jednání nad podobou nového kabinetu vidí pozitivně. "Jsme konstruktivní a myslím, že se to posouvá. V neděli to jsou dva týdny, co spolu jednáme, tak to není zas tak dlouhé. Jsem optimista," dodal (více o politických jednání zde).

Andrej Babiš se vedle nynějšího politického angažování realizuje i na hudebním poli. V rámci svých podnikatelských aktivit sponzoroval turné skupin Kabát a Kryštof a také Karla Gotta.