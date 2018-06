Andrea Vránová měla výstřih ´proklatě hluboko´

Andrea Vránová-Kloboučková: Jen se podívejte!

Doslova magnetem večera se stala modelka Andrea Vránová-Kloboučková, její výstřih byl natolik „zásadní“, že si ho nešlo nevšimnout. A tak snad každý alespoň na chvilku zaparkoval pohledem právě v modelčině dekoltu.

„Mně to nevadí, nemám se za co stydět, tak se klidně podívejte,“ vyzývala hosty. Příležitostí bylo mnoho, a když se Andrea s ostatními modelkami fotila na luxusním autě, to už se někteří pánové jen rozplývali…

Morávková: Zavaž mi střevíc!

Herečka Dana Morávková, která je oficiální tváří značky JLo, obula jako první jeden z modelů jarní kolekce. Pár slušivých bot přinesla s patřičnou noblesou na zdobeném podnosu. „Procesu“ obouvání se zhostil herec Jiří Pomeje, který si při pohledu na Morávkovou vzpomněl na pohádku o Popelce. Střevíc padl jako ulitý, ale nic dalšího se nekonalo, protože Jiřího si k sobě stáhla jeho přítelkyně Denisa. „Ani jsem se o nic nepokoušel, mám svou Denisu,“ řekl Pomeje a k přítelkyni se pěkně přitulil.

Shrek čekal „za bukem“

Vítěz reality show Big Brother David „Shrek“ Šín si přišel vyzvednout přítelkyni Lenu Záhorovskou, která také předváděla odvážné modely. David vše pozoroval jen z dálky a hned po přehlídce s Lenou zmizeli v noční Praze…

Pavel Novotný se ničeho nedotkl

Se zpožděním dorazila sourozenecká dvojka Lenka a Pavel Novotní. „Chtěli jsme vzít i tátu, ale někde zase hubne,“ řekl Pavel, který spolu s otcem Petrem Novotným hubne před zraky televizních diváků v pořadu Jste o, co jíte. A Pavel má vůli silnou, na rautu se ničeho ani nedotkl.