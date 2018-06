Teď mám postavu lepší než na Miss, míní bývalá modelka Kloboučková

"Teď ta postava je paradoxně lepší, než byla. Dřív jsem byla hubená a teď nejsem hubená, ale jsem zpevněná. Takže bych řekla, že je to teď hezčí," řekla v show Drzá Diana Kloboučková, která je už 10 let vdaná a má devítiletou dceru Aničku a čtyřletého syna Jáchyma.

Po rodině toužila vždycky, a proto se s modelingem brzy rozloučila. "Rodina pro mě byla vždycky hlavní. Já ani nevyjela do ciziny. Byla jsem třetí na Elitte Model Look, kde byla první Petra Němcová, ale do ciziny jsem nešla. Byla jsem tam vždycky tak tři měsíce a zase zpátky," vzpomíná třiatřicetiletá bývalá misska, která je známá svým bujným hrudníkem.

Zatímco její kolegyně si nechávaly dávat do prsou silikon, ona uvažovala o opaku. "Já jsem měla s prsama vždy opačný problém, chtěla jsem je zmenšit. Teď mám velikost 75 E, takže pětky," prozradila. "Ale hodně se mi zmenšily. To s Aničkou jsem vypadala jako godzilla. Měla jsem 32 kilo navrch a to byla velikost H," dodala.

Andrea Kloboučková cvičí 5 hodin denně 5 dní v týdnu

S moderátorkou Dianou Kobzanovou probraly v její show i společný skandál s focením pro pánský časopis, který Kobzanovou stál korunku. Celý pořad televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10.