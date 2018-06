Správně chodit jsem se naučila až v Brně, říká Andrea Verešová

9:30 , aktualizováno 9:30

Nejdřív vítězství v soutěži Elite Model Look v šestnácti letech, pak v roce 1999 titul slovenská Miss. Přestože se Andrea Verešová (34) v modelingu pohybuje už téměř dvacet let, na nedostatek práce si nemůže stěžovat ani nyní. Modelka si odskočila na módní veletrh do Brna, kde zavzpomínala na své začátky.