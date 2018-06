Andrea Verešová si vybrala ženicha

FOTOGRAFIE ZDE

Na snímcích se slovenská kráska opírá ve svatebních šatech o luxusní černý vůz. Nevěsta a její ženich.

Celou středu až do pozdního večera fotila Andrea s proslulou fotografkou Annou Kovačičovou. "Právě mi odtáhli auto," zděsila se, když konečně vyšla z ateliéru. Stála prý totiž "jen trošku" na přechodu.

Pro nový vůz, kterému propůjčila své jméno a tvář, si jde ale teprve příští týden. "Těším se na něj, je to rychlejší, elegantní, sportovní a zároveň atraktivní, luxusní a hlavně bezpečné auto." Možná si vybere právě to černé z reklamních obrázků, možná stříbrné, anebo v barvě bordó. Ještě není pevně rozhodnuta.

Bourala jednou

Andrea řídí od svých osmnácti let a ráda. První vážnou nehodu měla až vloni v létě, kdy jela s maminkou z charitativní akce v Bratislavě na letiště do Prahy.

Měla zasednout v porotě soutěže Miss International. Její mercedes dostal na dálnici smyk na vodě. Auto zrušila, ale jinak se ani jedné nic vážného nestalo. Andrea odletěla i s krunýřem na krku. "U moře jsem se doléčila," vzpomíná dnes. Od té doby prý jezdí přece jen opatrněji.

Do té doby prý bourala jen v úplných začátcích, když si tajně půjčovala auto od rodičů. "Jednou jsem vjela do branky, protože jsem nezatáhla ruční brzdu, jindy jsem to vzala přes obrubník a roh baráku."

První vlastní auto Toyotu Yaris vyhrála v soutěži Miss Slovenska. "Půl roku na to jsem si pořídila golf cabrio. Od té doby jsem pak sporťák neměla. Dávala jsem přednost limuzíně, pohodlnému autu s velkým kufrem. Kombinace sportovního vozu s velkou a bezpečnou limuzínou bude teď ideální," těší se Verešová. Francouzskou značku si pochvaluje i z nostalgie: "Studovala jsem francouzské liceum a ve Francii jsem také s modelingem začínala."

Magistrou? Snad na podzim

Při jejím tempu i vytížení je auto nutností. Kromě práce totiž stihla studovat práva a má před státnicemi. "Měla jsem v plánu si státnice a diplomku dodělat v květnu, ale vypadá to, že už to nestihnu. Snad se tou magistrou stanu konečně v září."