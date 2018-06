Andrea Verešová se bojí státnic

Největší strach má ze státnic z trestního a správního práva. Občanské a obchodní má raději, je to prý totiž bližší normálnímu životu.

Přesto, že školu ještě nedodělala, má už teď několik nabídek z advokátních kanceláří. V budoucnu by se právnické praxi prý chtěla věnovat, zatím si ale představuje, že by do kanceláře docházela jednou nebo dvakrát týdně.

To, že je poněkud známější než její spolužačky, jí podle jejích slov žádné výhody při studiu nepřináší, spíše naopak. "Určitě mi to neulehčuje život. Někdy je pro mě složitější přesvědčit je, že také něco vím," postěžovala si Verešová.

Modelka se ale zároveň přiznala, že začátek roku trochu prošvihla. "Škola nám začala před deseti dny a já tam zatím byla jen jednou. Mám toho hrozně moc, teď jsem byla pracovně v cizině, takže jsem školu zanedbala, za což se trochu stydím. Budu muset začít chodit jako poctivá studentka," dodala.



Dovolená s Jágrem

I když po pracovně i soukromě nabitém létě to asi nebude jednoduché. "Letos jsem byla dokonce na třech dovolených, na jedné ještě před létem se svým kamarádem Jaromírem (Jágrem), potom jsem byla s rodinou na Krétě a pak s partou kamarádů na jihu Itálie. Zároveň jsem pracovala v Londýně, v Itálii, v Paříži, v Německu a ještě se chystám do Barcelony." Tam už stráví ale jen týden. Právě škola a ostatní povinnosti jí nedovolí zůstat tam déle.