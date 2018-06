Síťku v dekoltu Verešové museli čtyřikrát přešít, na vině bylo poprsí

"Musím přiznat, že to stálo dost námahy. Když jsem slyšela, že vznikaly osmdesát hodin, tak se mi protočila hlava. Člověk by nevěřil, ale než se všechno vypiluje, než se dosadí látka tak, jak má, pak speciální ruční podšívka, do toho správné zasazení síťky v dekoltu… mám pocit, že Natali vyšel až čtvrtý pokus, což už byla síťka, která se nepnula ani nepraskala," řekla na kameru iDNES.cz Andrea Verešová, jež na party do karlovarského Puppu dorazila v doprovodu manžela Daniela Volopicha.

Speciální vychytávkou šatů v korálové barvě byla i několik metrů dlouhá vlečka, která kvůli proudícím davům skončila několikrát na botě kolemjdoucích.

"Já si ji snažím držet, má jednu vychytávku v podobě úchytu, takže si ji pořád střežím. Ale je pravda, že když ji pustím, v tomhle davu si jí lidi nevšimnou a stoupnou mi na ni," dodala Verešová.

VIDEO: Šmuclerová si na filmový festival přivedla Dominátora Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jisté je, že se v této dlouhé večerní už zřejmě nikdy neukáže. A pokud ano, tak zřejmě za hranicemi republiky. Nepsané pravidlo módního diktátu totiž preferuje pravidlo "jednou a dost".

"Šaty jsou sice jednoduché, ale na druhou stranu hodně extravagantní a sofistikované natolik, že bych si je podruhé na sebe vzít nemohla. Možná se ještě nějaká malá příležitost najde, třeba na Slovensku, nebo šaty vydražím nebo daruji, ale bohužel se pokládá za společenský prohřešek mít takovéto velké večerní šaty několikrát na sobě," upřesnila modelka.

VIDEO: Celoroční práce se povedla, říká Bartoška o festivalu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do filmových Varů dorazili manželé Andrea Verešová a Daniel Volopich bez svých dvou dětí. Letos je prý hlídají obě babičky.