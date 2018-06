Andrea Verešová rozprodává oblečení

„Mám doma kupu věcí - šaty, boty, doplňky, které jsou v zachovalém stavu, ale už je mám okoukané a ani je nenosím. Sice se se starými věcmi loučím nerada, ale když udělají někomu radost, potěší mě to.“

Jakým způsobem udělá Andrea vítr v šatníku, prý musí ještě pořádně promyslet.

Celou akci, kterou chystá na léto nebo podzim letošního roku, určitě pojme charitativně.

„Lepší kousky, třeba společenské šaty nebo oděvy, které jsem měla například na soutěži Miss u nás nebo ve světě, bych dala do aukce. Výtěžek by putoval asi na onkologii. A zbytek rozprodám, aby z něho měl užitek někdo, kdo to potřebuje,“ řekla Andrea, kterou čeká účast na slovenské Miss a několik přehlídek. Hlavně však zkouška z občanského práva na právnické fakultě.

