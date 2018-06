Andrea Verešová předvádí sexy šaty i s pořádným bříškem

Před objektivy přítomných fotografů se modelka prošla hned několikrát, a to v oblečení od návrhářky Kláry Nademlýnské a v šatech italské značky Missoni, která zde předvedla kolekci pro podzim, zimu 2008/2009. Více o přehlídce - čtěte VIDEO: Herzigová, Maxová a Němcová ovládly Prahu. Podívejte se



Na molu se ukázala i těhotná Andrea Verešová

Bříško Andree v žádném případě nevadilo, obula dokonce i vysoké podpatky na jehle. Podpořit ji na přehlídku přišel i její manžel, advokát Daniel Volopich, zatímco jejich dceru Vanessu hlídala doma chůva.



Andrea Verešová je i v těhotenství sexy

Andrea prozradila, že Vanessa se už na miminko velmi těší. "Na moje bříško reaguje opravdu krásně. Pořád na něj sahá a říká při tom mimi, mimi. Dokonce už probírá i panenky a rozhoduje se, které miminku dá."

První porod ji nevyděsil

Andrea i Daniel se zatím nechávají ohledně pohlaví dítěte překvapit. Mají vybráno několik jmen jak pro holku, tak i pro kluka. Které ale nakonec zvolí, to se prý rozhodne až na poslední chvíli. "Pokud to bude kluk, tak Daniel by chtěl, aby se jmenoval po něm. V úvahu ale také připadá třeba Adam. U holky máme vybráno více jmen," reagovala budoucí maminka.



Andrea Verešová s manželem Danielem Volopichem

První dceru Vanessku porodila Andrea 8. července 2007 krátce po své promoci. Přestože porod trval osm hodin, modelku to v žádném případě nevyděsilo a ani druhý porod zatím neřeší.



Andrea Verešová s dcerou Vanessou

"Já ani pořádně nevím, ve kterém měsíci vlastně jsem," směje se. "Díky Vanessce, manželovi a ostatním aktivitám vůbec nemám čas to sledovat. Jediné, co intenzivněji vnímám, jsou pohyby miminka. Na porod se ale zatím nepřipravuji. Až to přijde, tak to přijde," dodává kráska.