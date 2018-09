Andrea Verešová se proměnila v sexy tanečnici i uklízečku Milunu

Andrea Verešová natáčela spolu Ondřejem Sokolem, Evou Decastelo, Romanem Šebrlem a skupinou dětí klip pro listopadový taneční festival Life!, který bude na brněnském Výstavišti.

„Tanec miluji a myslím si, že je to přirozený způsob projevu člověka a osobnosti. Říká se, že tanec je zpívání pohybem. Tancem se lidé mohou uvolnit, ale také se projevit. Pro mě je tanec úžasná možnost se odreagovat a relaxovat,“ řekla Andrea Verešová.

Je podle ní skvělé, že děti dělají i něco jiného, než jen vysedávají u počítače. „Bylo to fantastické a děti byly úžasné, opravdu skvělé. Bylo vidět, že je to baví a že mají tanec v krvi,“ dodala.

Na festivalu se návštěvníci opět pokusí překonat taneční rekord, jako už v minulosti Simona Krainová s Leošem Marešem, Jirka Mádl a předtím také Richard Genzer. Rekord v počtu tanečníků tančících stejnou choreografii se každý rok posouvá. Loni to bylo 2052 tančících lidí, což je o téměř 500 více než v roce 2016.

„Já už sem jezdím dlouho. Jezdím sem se svým synem, který to tu má hrozně rád a já si to díky tomu oblíbil také. To není pro mě ani úplně jako kšeft. Mám rád tu atmosféru, to, co se tady děje,“ uvedl Ondřej Sokol, který v klipu bude hrát vrátného s typickým brněnským přízvukem.

Loni se o taneční rekord pokoušeli Simona Krainová s Leošem Marešem: