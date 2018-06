Andrea Verešová okouzlila na plese sexy výstřihem

„Den před plesem jsem byla v Bratislavě a do poslední chvíle jsem byla nerozhodná, které šaty si mám obléci. Nakonec jsem zvolila princeznovský model. Říkala jsem si, že půjdu do růžové, protože je Valentýn, lásky čas, tak jsem chtěla něco něžného,“ vysvětlila svou volbu modelka, které šaty navrhla kamarádka.

„Zuzana Lešák Černá je má dlouholetá kamarádka, která pochází z Plzně. Musím přiznat, že je velmi nadaná návrhářka. Model sice odhaluje hodně dekolt, ale podle mě jsou na šatech nejkrásnější záda,“ popsala model Verešová. I díky rafinovaným doplňkům kolem krku, které byly součástí modelu, neměla problém se šperky. „Tentokrát mi stačilo vybrat jen prstýnek a náušnice,“ pochvalovala si Verešová, která na ples přišla v doprovodu manžela.



„Dnešní ples si s manželem chceme pěkně užít, možná přijde i na tanec. Uvidíme. Zítra nás zase čekají rodičovské povinnosti. Dcera má taneční závody, tak budeme fandit,“ řekla modelka, která prý osobně velmi ráda tančí. Dokonce by se prý nebránila ani taneční soutěži StarDance. „Mě by to hrozně lákalo. Já ráda tancuji a toto by byla příležitost naučit se profesionální kousky. Mé děti chodí na společenské tance už od tří let,“ přiznala modelka, která své děti ráda podporuje i v modelingu.

„Dlouho se parádění a modelingu dcera bránila. V poslední době čím dál tím více chce chodit se mnou, zajímá se o moji práci. Už rok mě se synem prosí o společné focení a reklamu. Nakonec jsem jim jejich sen splnila. Samozřejmě nechci, aby je to nějak pohltilo. Zatím mají školu, hodně kroužků a povinností, ale pokud je to bude bavit a zajímat, proč ne,“ pochvalovala si obě děti Andrea.

Mimo modelingové a taneční vlohy má prý syn i sklony k herectví. „Oslovil nás jeden režisér, který řekl, že má syn neskutečný talent. Nechci nic uspěchat. Chci, aby měly děti krásné dětství a především dobré vzdělaní. Tak uvidíme, co bude dál,“ dodala spokojená modelka.