Andrea Verešová o svém poprsí: Je krásné, ale ne umělé

"Velikost prsou je ale přímo úměrná době kojení. Svoje také dělá dobrá podprsenka a já používám stále jednu oblíbenou a osvědčenou značku. Proti plastikám ale nic nemám, zvlášť když to člověk udělá v případě potřeby a nutnosti, kdy se chce cítit líp a zvednout si sebevědomí. Pokud budu jednou sama cítit, že je to potřeba, bránit se tomu také nebudu. Rozhodně však odsuzuju, když si na tom někdo zakládá popularitu a kariéru," vysvětlila kráska, která tak jasně řekla, co si myslí o některých svých kolegyních.

V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala i na nedávný karlovarský filmový festival, který má stále v živé paměti. Jak by ne - všechny své role, tedy roli maminky, manželky i modelky, zvládala s klidem a úsměvem. A k tomu všemu ještě byla nekorunovanou královnou večírků. Přispěla k tomu určitě i její garderóba, z domova si totiž přivezla dvacatery šaty. - čtěte Verešová má i po dvou dětech provokativně šarmantní křivky

Provětrat je stihla během týdne všechny a radost tím udělala i svému manželovi Danielovi Volopichovi. "Dan se vždycky zlobil, že mám ve skříni asi dvacatery šaty, které jsem ještě nikdy neměla na sobě a pořád jsem mu slibovala, že na ně ještě přijde řada. A přišla. Všechny jsem si vzala s sebou a od malých večerních až po velké večerní jsem je tady užila. Vary jsou na jednu stranu náročné, ale letos jsem byla připravená, fakt jsem si to užila," říká Verešová.

Spokojená byla i díky tomu, že s sebou měla celou rodinu a dvě děti, Vanesku a Daniela. Zatímco synovi jsou čtyři měsíce, dcera v lázeňském městě oslavila dva roky života. "Oslavili jsme to tady v rámci možností, koupili jsem alespoň dort a jeden dárek, takovou nádhernou dětskou knížku, jsem koupila už v Bratislavě, tak ji ještě s pár hračkami dostala. Větší oslava ale bude až doma. Pozveme přátele a Vanesčiny kamarády z Přeštic, kde jich má už docela dost a užijeme si to v soukromí."

Vaneska je odmalička velmi živé a akční dítě a její maminka je šťastná, že čtyřměsíční Daneček je pravý opak. "Malý je pohodář, který se probouzí i uléhá s úsměvem. Taky se ale dovede rozčilovat, hlavně, když s ním nejsem. Je úplně perfektní, ale jakmile má být jenom s tátou, tak se rozčiluje," líčí modelka a vystudovaná právnička.