Někdo má od boha talent, já pěkné tělo, říká Andrea Verešová

„Je to tak půl na půl. Za mnohé vděčím genetice a matce přírodě. Je to dar. Každý máme nějaký jiný dar. Někdo má talent, dokáže úžasně tancovat, zpívat, malovat, je šikovný analytik, matematik. Mě bůh nadělil jaksi míň starostí s tělem. Nedá mi to tolik práce, abych vypadala hubeně,“ prohlásila Andrea Verešová.

Důležitým faktorem pro udržení štíhlé figury je podle ní ale také životospráva. Modelka po třicítce už některé věci omezuje a dává si pozor na to, co jí. Je to hlavně před velkou akcí, přehlídkou v prádle nebo focením. Občas ale i „zhřeší“.

„Je to takový styl života, že mi to už ani nepřijde. Klidně si ale občas dopřeji i husu se zelím, protože si myslím, že je zdravá. Když to tělo chce, tak to potřebuje. Vypozorovala jsem, že člověk má opravdu chuť na to, co potřebuje. Hlavně v období, kdy tělo po něčem strádá. Když je zima, klidně si dopřeje těžší, tlustější jídla a v létě má přirozeně více chuť na zeleninu, ovoce, ryby. Je potřeba poslouchat své tělo a nepřehánět věci, nepřejídat se. Je to i otázka disciplíny,“ míní modelka.

Přestože se chystala pověsit předvádění prádla na hřebík, nakonec si to rozmyslela.

„Asi to mám jako Marie Rottrová. Chtěla skončit se zpíváním, ale vždy se jí pak začne stýskat. Vždy ji někdo přemluví a ona si řekne, tak já do toho půjdu, když na to ještě mám, ještě udělám radost i jiným. Já se samozřejmě tak trochu rozptýlím a také mi to trošku chybí. Je to už pro mě součást života,“ řekla s tím, že modeling je pro ni hobby, při němž si samozřejmě něco přivydělá.

Andrea Verešová

Z pracovních nabídek si ale už hodně vybírá, hlavně kvůli svým blízkým. „Mám rodinu, malé děti a chci si jich užívat. Je to spíš racionální pohled na věc a schopnost si vybrat rozumně tu rovnováhu mezi rodinou a prací. Abych si je mohla užít, dát jim, co se ode mě očekává a zároveň mohla i pracovat, být někde jinde,“ dodala Verešová.

„Myslím si, že každá žena potřebuje občas dělat i něco jiného. Každý se realizuje jinak. Někdo koníčky, nebo na koních ve sportu, nebo v práci. Důležité je, že ho práce baví.“