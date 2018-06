Modelky nemůžou nosit bombarďáky, říká sexy školačka Verešová

"Hodně o mně píšou, že nenosím vůbec kalhotky. Může se to tak zdát, protože jsou někdy malinké a tělové barvy. Bylo by ale trapné, kdybychom my modelky nosily bombarďáky, které by byly pod šaty vidět už na kilometr. Je mi trapné o tom mluvit, ale alespoň se potvrdilo, že já kalhotky nosím," řekla modelka, která se opět vrací do školních lavic.

Andrea Verešová se vrátila do školy.

Verešová se totiž zapsala na italštinu v zrekonstruované pobočce jazykové agentury Skřivánek.

"Cizí jazyky mi jdou, baví mě to, problémy mám ale pořád s češtinou. Začnu se ji pilně učit s dcerkou Vanessou příští rok, kdy jde do první třídy. Do té doby se budu zdokonalovat v italštině a anglické právní terminologii," prozradila.

"Matematika a fyzika mně nikdy moc nešly, můj tatínek je přitom profesorem přírodních věd a učí na Matematicko-fyzikální fakultě. Doufám, že toto po něm zdědí alespoň moje děti. Mě na škole víc bavily humanitní předměty," prozradila Verešová, podle které je modeling jistou školou herectví.

"Modelka je jistým způsobem herečka, musí se umět tvářit se podle pokynů a požadované situace. Chce to určité zkušenosti a možná i rady od starších kolegyň. Myslím ale, že už jsem takový profesionál, že v této oblasti je to pro mě rutina a zábava," dodala.