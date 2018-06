Andrea Verešová: Musím být dobrá máma i manželka, očekává se to

Manžel, dvě děti ve věku pět a sedm let, práce. Dává vám toto životní nastavení zabrat?

Myslím si, že nejsem jediná ženská a matka zároveň, která má před sebou takovou výzvu. Každá z nás se musí snažit, aby zvládla hned několik rolí najednou, asi se to od nás i očekává. Prostě takový standard. Ale já musím říct, že mě to zatím baví a pokud člověk něco dělá z lásky a z radosti, tak to jde mnohem lépe a samo. Jistě, něco vás vyčerpává, něco naplňuje, ale je to přirozené. Život ostatně umí zařídit, abychom si v těžkých chvílích uměli hrábnout do nějakých zásob, abychom se nakopli a mohli jít dál.

Starší Vanesse je sedm let, mladšímu Danielovi pět. Jaké osobnosti z nich rostou?

Každé dítě je jiné. Směju se, protože je vtipné, že se tyhle věci přirozeně dějí vzhledem k tomu, že jsou ze stejného těsta. Každý z nich je jedinečná osobnost, každý má něco z nás rodičů, je to zdravý mix. Aspoň to vidím podle reakcí okolí. A určitě se spousta věcí mění a krystalizuje.

Má třeba Vanessa ráda šminky a šaty? Doma to určitě vidí často.

Jasně, někdy přijde, že chce namalovat pusinku a očička a dát lesk na rty, ale zatím tomu ještě nepodlehla. Řekla bych, že nás to ještě čeká, je to sportovní typ, spíš takový kluk. Kdyby to šlo, tak by se vůbec nečesala a chodila v kožené bundě. Takový malý rebel.

Jak důležité je třeba pro vás "být hezká"?

Je to součást mé práce, takže když jdu na nějaké společenské události, je automatické, že musím být nalíčená nebo oblečená v rámci nějakého dress codu.

Andrea Verešová / make-up a styling: Pavel Fliandr

Jaké líčení upřednostňujete?

Zvykla jsem si na všehochuť. Jemnější, linky, kouřovky, baví mě pestrost a hravost, že člověk může být pokaždé jiný a vše různě kombinovat. Mám to štěstí, že mi jde téměř všechno, takže se nemusím nijak omezovat. Můj vizážista mě učí jednoduchosti, přešla jsem k ní po různých experimentech. Ale jsou samozřejmě projekty, kde je líčení důležité. Pro Make-up institut jsem třeba dělala kampaň a to zas bylo hodně extravagantní líčení. Šlo o to ukázat trendy a kreativitu vizážisty vůbec. Denně bych takhle nemohla chodit. Ale pravdou zůstává, že make-up dokáže spoustu věcí změnit, zvýraznit nebo upravit.

Umíte se nalíčit sama?

Zrovna jsem přemýšlela, že absolvuji nějaký kurz. Sama se nalíčit umím, stačí mi k tomu patnáct minut, proto se vždycky divím, že mě profesionálové dělají i hodinu. Ale u nich je to o tom, že si s tím hrajou, k obličeji přistupují jako malíř k plátnu. A kurz bych uvítala i kvůli rodině a kamarádkám, občas je líčím, takže se ráda něčemu přiučím.

Jsou dny, kdy se ani nenalíčíte?

Jasně, doma mám ráda pohodu, takže jsem i nenalíčená. Nechávám pleť, aby si odpočinula.



Andrea Verešová a její manžel Daniel Volopich

Vy jste momentálně i herečkou, hrajete v seriálu Primy Svatby v Benátkách. Oslovili vás přímo, nebo jste prošla klasickým castingem?

Zahrála jsem si už v několika filmech, ale takhle větší roli mám poprvé. Klasický casting neproběhl, tvůrci mi zavolali a nabídli roli. A poté, co jsem viděla, o čem bude, jsem na ni kývla.

V prvním dílu vám prý hořely šaty. Neměla jste z té scény strach?

Samozřejmě že měla, tedy spíš respekt než strach. Myslím, že podobné pocity by měla i profesionální herečka nebo kaskadérka. Přeci jen, když pracujete s ohněm, může se stát cokoliv, i když je scéna dobře připravená a dohlížejí na ni odborníci. Šaty pak ale hořely méně, než jsem si myslela, vlastně oheň zničil především vlečku. Na natáčení byla pro případ, že by se oheň hodně rozhořel, připravena kaskadérka, ale nebyla potřeba, scénu jsem nakonec zvládla já sama. Byl to skvělý tým a dobrá atmosféra a všichni se postarali o to, aby se scéna natočila bezpečně a bez úrazu.

Je Mirka Opičková, kterou hrajete, žena podle vašeho gusta?

Není úplně má krevní skupina. Seriál je laděný do komediálně romantického žánru, tak je Opičková spíš naivnější, místy až trochu směšná. Málem se nevdá, protože jí oheň zničí šaty, ale nakonec všechno dobře dopadne a navíc se ještě ukáže, že všechno zlé je k něčemu dobré. Vlastně se jí splní něco, o čem sní spousta mladých holek. Ale víc nemůžu prozradit.

Vy už jste před oltářem stála i v životě, nejen před kamerou. Měla jste svatbu, o jaké jste vždycky snila?

Měla. Byla to taky velkolepá a romantická svatba, nebyla až tak moc plánovaná, na její přípravu jsem měla čtyři měsíce, někdo ji chystá třeba i rok. Ale svatba byla krásná a já jsem si ji moc užila a ráda na ni vzpomínám. Měla jsem na sobě velkou bílou róbu, podobné šaty jako v seriálu.

I při své vlastní svatbě jste využila služeb svatební agentury?

To jsem nestihla, proto mi svatbu pomáhaly zařizovat kamarádky a do její přípravy se zapojila i majitelka hotelu, v němž jsme obřad měli. Pomáhala nám se sestavením jídelníčku i s organizací ubytování. Ale kdybych měla víc času a dostala tip na nějakou dobrou agenturu, určitě bych její služby využila. Je to jednodušší, stojí to méně času a hlavně nervů. Nevěsta by si měla svatbu především užít a ne se stresovat.