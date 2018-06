Andrea Verešová hraje Laru Croft

Čtyřiadvacetiletá Slovenka v reklamě ztvární studentku, která si při jízdě metrem čte časopis o videohrách. Ten ji pohltí natolik, že když vystupuje, promění se v jeho hrdinku. "Tou hrou získám šarm," dodala s úsměvem slovenská miss z roku 1999.

Celý spot se natáčí v Praze, hlavně v metru. "Abychom nebránili provozu, tak natáčíme v noci, takže je to docela náročné. Točili jsme i na Vyšehradě nebo na fontánách na Výstavišti," uvedla Verešová.

Reklamu v nejbližší době ale čeští diváci neuvidí, zatím je totiž určena pro státy západní Evropy.

Verešová dosud před filmovou kamerou moc zkušeností nemá. I když nabídek je podle jejích slov čím dál více. K těm největším patřila možnost zahrát si v hollywoodském filmu Trojská Helena, kterou ale modelka odmítla.

"Mělo to být rok natáčení mimo, to bych nezvládla kvůli škole a práci. Mohl to být sice dobrý start do budoucnosti, ale taky velký 'zadupávák', pak už bych si třeba neškrtla." Nicméně základům herectví se prý naučila na střední škole, kde navštěvovala dramatický kroužek.

Na českých obrazovkách se v poslední době objevuje v reklamě na bylinný likér. V brzké době se také poprvé představí v roli moderátorky zábavného televizního pořadu.