Za děti jsem dostala diamanty. Jednou je zdědí, říká Andrea Verešová

Prozraďte, co máte doma v šatníku nebo ve šperkovnici nejdražšího?

To jste mě malinko zaskočila. Já se přiznám, že pro mě to není jenom o ceně, ale o příležitosti a o tom, co pro mě ten šperk znamená. Spíše než nejdražší mohu říci, že pro mne nejkrásnější jsou šperky, které jsem dostala od manžela za narození Vanessky (8) a Daniela Tobiáše (6). Podle mě jsou to i dobře uložené peníze a jednou je zdědí moje děti, které jsou pro mě nejdražším šperkem.

Výběr dárků necháváte ryze na manželovi?

Samozřejmě když člověk někdy listuje v časopise nebo vidí na známých něco hezkého, tak nějakou představu má. Ale já říkám, že u dárků se moc nemá napovídat. A stejně tak platí pravidlo, že darovanému koni se na zuby nekouká. Tak samozřejmě se snažím i já být spokojená s tím, co dostanu, když náhodou něco dostanu. A beru vůbec to gesto, že vám někdo chtěl udělat radost, jako to nejvzácnější a nejdůležitější.

A co vy kupujete manželovi?

Hodinky nikdy nezklamou. Krásné, zajímavé, kvalitní hodinky jsou takovou mužskou pýchou.

Andrea Verešová a její manžel Daniel Volopich

Šperky neodkládáte ani při sportu?

Jednoduché kousky mám pro běžné nošení, na lyže, na tenis, na procházku s dětmi. Ale samozřejmě mám šperkovnici i pro větší příležitosti, vzácnější události, které vytahuji příležitostně.

Plánujete letos zimní dovolenou?

Nebudeme chybět ve Špindlu, protože tam už jsme skoro doma a každou volnou chvilku, každý volný víkend, jsme na lyžích. Děti tedy na snowboardu. Hory, sníh, lyže, to je moje. Nedovedla bych si zimu bez toho představit.