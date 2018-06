Moje děti mají velké nadání. Na co sáhnou, to jim jde, říká Verešová

Andrea Verešová žije s rodinou v Přešticích u Plzně a do hlavního města jezdí jen kvůli práci. Dceru Vanessu (10) a syna Daniela (8) většinou nechává doma. Pokud se však naskytne příležitost, vyrazí rádi společně do Prahy, kde pak stráví celý den. „V posledních měsících se věnuji především své nadaci, která plní sny dětem, jimž nebylo tolik přáno. Někdy mi to trhá srdce, když to všechno vidím,“ přiznala.

Dvojnásobná maminka a modelka by si prý troufla i na třetího potomka. I když asi ne zrovna teď. „Vždycky jsem toužila po velké rodině. Ne že bych nechtěla, ale děti už jsou odrostlejší a já si užívám toho, že mám čas i pro sebe,“ řekla.

Andrea Verešová do pražské zoo vyrazila jen v krátkých šortkách a pochlubila se štíhlou postavu. Jen málokdo by hádal, že bývalé slovenské královně krásy bude za tři roky čtyřicet let a porodila dvě děti. Štíhlou linii si modelka poctivě hlídá a trénuje každý den. „Jsem celý život velmi sportovně aktivní a vedu k tomu i děti. Teď je hodně baví trampolíny, atletika i tanec. Mají oba velké nadání. Na co sáhnou, to jim jde,“ pochvaluje si.

Modelka dodala, že celý život byla odpůrcem diet. „Já jsem se vždycky stravovala relativně zdravě a střídmě. Zelenina, ryby a racionální strava vždycky byly přirozenou součástí mého jídelníčku a ani k pohybu jsem se naštěstí nikdy nemusela moc přemlouvat. Dokonce jsem jako malá chodila do sportovní třídy a dodnes se ráda pustím do čehokoli, co se týká sportu,“ upřesnila.

Občas u jídla zhřeší a dopřeje si tiramisu nebo babiččiny švestkové knedlíky s mákem. Svým pekařským uměním se často chlubí na sociální síti a do příprav pokrmů nezapomene zapojit ani obě dvě své ratolesti. „Nejvíc pečeme cukroví na Vánoce, to si opravdu užijeme. Člověk má využít každou chvilku, aby byl s těmi, co má rád,“ dodala kráska, která aktuálně tráví začátek léta v termálních lázních v Bešeňové odkud se chystá na Karlovarský filmový festival, na pevnost Boyard a také do Chorvatska.