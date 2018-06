Andreu Verešovou láká práce mediátorky a přeje si třetí dítě

"Já se vůbec nevyhýbám dalšímu děťátku. Ale jestli to bude zítra nebo za rok, nevím. Uvidíme, nechme se překvapit. Já nespěchám, ani manžel nespěchá. Ale uvidíme, hrozně bych si další děťátko přála," řekla Verešová.

Zatím je třicetiletá Verešová úspěšnou modelkou, už ale pomýšlí i na to, co bude dělat po skončení kariéry.

Inspiraci našla v americkém televizním seriálu Kauzy podle Kate, který čeští diváci uvidí na kanálu Universal Channel. Verešová by se jako vystudovaná právnička ráda vrátila ke svému oboru a zaujala ji práce hlavní hrdinky seriálu, která je mediátorkou.

"Práce mediátora, který jako Kate řeší spory, je přínosná a užitečná a velice by mě bavila. U nás zatím není příliš využívána. Přitom by podle mě pomohla vyřešit mnoho konfliktů a nedorozumění. Lidé by měli při takových sporech zapomenout na ješitnost, snažit se pochopit jeden druhého a pokusit se najít společné řešení. Aby mediátor porozuměl mnohdy složitým lidským vztahům, měl by být rozhodně i dobrý psycholog. Proto bych pro tuhle profesi potřebovala minimálně psychologický rychlokurz," říká modelka.

Právu se věnuje i její matka a taky její manžel Daniel Volopich, za kterého je Verešová provdána tři roky a vychovávají spolu dceru Vanessu a syna Daniela Tobiáše.