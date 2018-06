Češtinu piluji u učitelky Andreje Babiše, přiznala Andrea Verešová

16:19 , aktualizováno 16:19

Slovenská modelka Andrea Verešová (33) žije v Česku už téměř 15 let. Stále se ovšem pořádně nenaučila českou gramatiku. Tu si prý nyní procvičí s dcerou Vanessou (6), která půjde v září do první třídy. Mimo to má modelka lekce rétoriky u maminky herečky Simony Postlerové.