Andrea Verešová prozradila tajemství dokonalé postavy

16:02 , aktualizováno 16:02

Ačkoli se zdá, že modelka Andrea Verešová (35) dbá úzkostlivě na vše, co jí, opak je pravdou. Dvojnásobná maminka prozradila, že každý by si měl dopřát vše, na co má chuť, o svátcích to ostatně ani jinak být nemůže, důležitá je podle ní hlavně rovnováha a pohoda.