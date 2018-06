Jsem překvapená, jak jsem v klidu, říká maminka Andrea Kalivodová

Andrea Tögel Kalivodová si na vytoužené rodinné štěstí musela řadu let počkat. Přestože se v jejím životě střídaly osudové lásky, ta pravá přišla až s Radkem Tögelem. Vyhráno ale neměli. Poté, co zpěvačka poprvé přišla do jiného stavu, o dítě přišla. Vyšel až druhý pokus. Malý Adrian se narodil koncem října 2014.

„Role maminky je skutečně tou nejkrásnější rolí, která mě dosud potkala. A jistě ta nejlepší a nejpovedenější a úplně nejlepší premiéra, kterou jsem kdy zažila. Užíváme si ji s malým i s manželem všemi doušky. A myslím, že nám to všem jde skvěle,“ rozplývá se operní pěvkyně, která se synem nafotila exkluzivní snímky do rodinného alba.

S výchovou jí prý nejvíc pomáhá manžel Radek, který už rodičem je, a maminka Naďa. S věcnými dotazy pak chodí za pediatričkou. „Musím říci, že manžel je skutečně velice obětavý a šikovný pomocník, mohu se na něj plně spolehnout a to je nejvíc. Velkými pomocníky jsou i rodiče, tedy hlavně moje máma Naďa. To je babička téměř generál,“ popisuje Tögel Kalivodová, která je sama překvapena, že se v její domácnosti nedostavuje žádná hysterie.



Andrea Tögel Kalivodová se synem Adrianem a manželem Radkem

„Hysterky s manželem nesnášíme. Tedy já jsem na ně opravdu velmi alergická. Jsem poměrně dost překvapená, jak jsem v klidu. To je jistě tím, že máme doma pohodu a dobrou náladu.“

Andrea Tögel Kalivodová se už pomalu vrací naplno do práce. Minulý týden natočila album s hradeckou filharmonií Moje nej. Do Národního divadla se vrátí v březnu, do Státní opery pak v květnu.

„Myslím, že to bude skvěle načasované a zejména Carmen, kterou mám v opeře, zase bude zcela jiná, svěží a bude mít grády, jelikož náš malý Adrian je pro mě opravdu velkou inspirací. Jako maminka se ale do ničeho nehrnu a vychutnávám si vše krásné s tím spojené. Práce je v tuto chvíli na druhém místě, ale cítím změny. Přirozeně se do mého hlasu dostalo s mateřstvím něco krásného. Snad více empatie, něhy a určitě i jiskry. Mateřství je překrásná energie,“ dodala na závěr pěvkyně.