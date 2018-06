Mateřství mi ukázalo nový svět, říká herečka Andrea Růžičková

Slovenská herečka se nikdy netajila tím, že by si přála velkou rodinu. K Tobiášovi rozhodně plánuje ještě sourozence. „Pocit mít více dětí ve mě teď posílil. Většinou si člověk představuje, jaké to může být, ale pořádně si to nedokáže uvědomit. Já díky synovi vím, že být matkou je určité moje poslání, které mě nesmírně naplňuje,“ prozradila.

Stejně to má i její manžel, hudebník kapely Republic of Two, Mikoláš Růžička (39). „Vybrala jsem si nejen úžasného muže, ale také neuvěřitelného otce. Lepšího partnera na výchovu dětí a život jsem si ani nemohla přát,“ usmívá se herečka.

Do pracovního procesu se Andrea Růžičková pomaličku začíná vracet právě díky manželovi a také rodině. „Má rodina bohužel žije moc daleko a je obtížné za nimi jezdit deset hodin autem s takhle malým miminkem. Ale maminka jezdí za mnou. Maminka ze strany Mikoláše je úžasná. Vidíme se ob dva týdny a moc nám pomáhá. Všichni nám nechávají absolutní volnost a do ničeho nám nemluví,“ pochlubila se.

Tak je to i s výchovou malého Tobiáše. Rady známých a přátel si samozřejmě vyslechne, ale nakonec je rozhodnutí na ní. „Ráda si poslechnu názor lidí, přečtu si knížku nebo diskuzi, ale nakonec si udělám svůj názor a řídím se hlavně srdcem a intuicí,“ řekla Andrea s tím, že syn se dostává pomalu do věku, kdy začíná s rodiči komunikovat a oni si to náležitě užívají.