Růžičková: Pro miminko už máme jméno, ale necháme si to pro sebe

„Víme, co to bude, máme i jméno, ale necháváme si to zatím pro sebe a blízké,“ řekla Andrea Růžičková.

Její těhotenství ovlivní i práci a natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde hraje doktorku Mariku. „Už jen dohraju to, co bylo napsané dopředu. Samozřejmě budu mít pauzu, autoři mě pošlou pryč. Vrátím se, až to bude oběma stranám vyhovovat,“ prozradila.

Rodačka z malé obce Hlinné na východním Slovensku si loni po svatbě změnila dívčí příjmení Kerestešová a vzala si příjmení manželovo. „Řekla bych, že víc to řešili lidi kolem něž já. Možná kdybyste se zeptali před pěti lety, než jsem poznala Mikoláš, odpověděla bych, že si jméno svého muže nikdy nevezmu. Ale teď jsem to tak cítila. Chtěla jsem, abychom měli stejné jméno a byli rodina,“ říká.

Mikoláš Růžička, který svou nastávající poznal na výstavě jejích fotek, zavzpomínal na loňskou svatbu. „Byla podle našich představ. Komorní, čistá, na romantickém místě a s krásnými lidmi. Pozvali jsme nejbližší okruh přátel. Chtěli jsme církevní obřad a v podstatě náhodou se k nám dostala fotka kostelíka u Berounky. Učaroval nám od první chvíle,“ řekl hudebník, producent a malíř v jedné osobě.

„Šaty jsem si navrhovala sama s Veronikou, mladou návrhářkou. Nechtěla jsem být svázaná, ale chtěla jsem běhat po louce, mít nízké podpatky a cítit se uvolněně,“ dodala herečka, která právě vystavuje své fotky z africké mise s názvem Bez mámy.