Je naprosto přirozené, že jsem odložila rozvod, tvrdí Andrea Pomeje

Blíží se Vánoce, jaké budou letos u vás doma?

Vánoce mám ráda, i když jsou letos takové smutnější. Mám pětiletou dceru, která už napsala Ježíškovi. Chce samá zvířátka, takže to nevím, jak projde. Každopádně mi dává hodně energie, proto se na Vánoce těším.

Smutnější svátky budou zřejmě kvůli zdravotnímu stavu Jirky, kvůli čemuž jste odložila i rozvod.

Manžel momentálně není v dobrém zdravotním stavu, myslíme na něj všichni. Přejeme si, aby byl v pořádku a to je teď zásadní. Všechno ostatní jde stranou. To, že jsem odložila rozvod, je podle mě naprosto přirozená reakce. Udělal by to úplně každý. Teď je zbytečné řešit nějaké papíry nebo ho nějak zatěžovat. Všichni chceme, aby se uzdravil, aby byl v pořádku a veškeré věci, které by ho mohly stresovat, dáme stranou.

Jak to vnímá vaše dcera?

Je maličká. To je odpověď. Ona má svůj svět a my se ho snažíme tvořit tak, aby byl pro ni kladný, bez stresu a i tak ji to prezentujeme.

Je pro vás i pro vaši dceru oporou váš nový přítel?

Je. Ale je to i pro něj těžké. Na Petra je teď velký tlak. Nemá to jednoduché ani on. Teď se musíme všichni obrnit. Vážně důležité je jen to, aby se Jirka dal do pořádku. Veškeré naše pocity jsou fuk.

Vy jste si aktuální situaci trošku zpříjemnila akcí, kde se křtí Playboy, na jehož obálce jste. Jak jste vůbec přišla ke spojení s pánským magazínem?

Je to trochu překvapení. My jsme to řešili asi od září a v listopadu jsme si podali ruku, že do toho půjdeme. Za čtrnáct dní se fotilo a momentálně jsem na obálce dvojčísla.

Jaké pro vás bylo focení?

Náročné. Fotili jsme třináct hodin, měli jsme patnáct outfitů. Já na to opravdu nejsem zvyklá, nejsem modelka. Takže pro mě to byla prvotní zkušenost. Byla jsem nervózní, ale snad to dobře dopadlo.