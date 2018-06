Andrea Pomeje: Měsíc jsem si myslela, že chodím s Hůlkou

„Jsme parťáci. Jirka je můj nejlepší kamarád. Kdyby nebyl můj muž, tak bych si ho přála jako nejlepšího přítele. Tím, že mezi sebou máme 23 let rozdíl, tak myslím, že jsme se tak nějak potkali v půlce. On tam někde zamrzl a já ho dohnala,“ říká Andrea Pomeje.

Zpočátku vůbec netušila, s kým si začíná. „Pro mě to byl skok do neznáma. Já jsem si měsíc myslela, že chodím s Hůlkou. Vůbec jsem netušila, kdo to je. Půl roku jsem byla v mlze, bylo mi to jedno,“ přiznává. Její okolí to ale řešilo a skandály, které provázely zadluženého exmanžela Ivety Bartošové s sebou přinášely zájem médií, který i Andree začal časem vadit.

„Vypreparovali se mi přátelé, kteří mi to přáli, protože viděli, že jsem šťastná, od těch, kteří to řešili. A za to jsem vděčná. Jakmile to trochu vyšumělo, tak jsem začala špatně snášet ten boom okolo. Dennodenní otázky na bývalé partnerky, bývalý život. Najednou mi to vadilo a musela jsem se přes to nějakým způsobem přenést,“ přiznává.

„Já ho poznala jako nejupřímnějšího člověka, nejčistšího, jakého jsem mohla vedle sebe mít a myslím, že to byla nafouklá mediální bublina a možná i jeho nějaká hra v té době,“ dodává.

Herec a producent Jiří Pomeje je nyní rodičem na plný úvazek, protože Andrea Pomeje má aktuálně víc práce. „Zvládá to skvěle. Já se až divím. Možná proto na to tak dlouho čekal, aby do toho dospěl. Už má hodně kariérně za sebou, takže se rád věnuje malé,“ míní matka malé Aničky.

Dcerce by přála, aby měla odolnost a výdrž jako její tatínek. „Tolikrát spadl na dno, dostal takové kopance a pořád má takový elán do všeho. Tak to doufám, že po něm malá zdědí,“ dodala.