Rozvod s manželem je pozastaven, oznámila Andrea Pomeje

Andrea Pomeje na jaře oznámila rozchod s manželem Jiřím, se kterým má dceru Annu (4). V srpnu pak podala žádost o rozvod. „Momentálně je rozvod pozastaven,“ řekla nově Pomeje v Top Star magazínu a dodala, že v kontaktu s manželem v současné chvíli není.



„Jsem s jeho rodinou v kontaktu. Nemyslím, že je pravý čas tam chodit. O tatínkovi však s Aničkou pořád mluvíme. Anička ví, že tatínek je v nemocnici. Myslí na něj, kreslí mu obrázky. Byli jsme s Jirkou spolu osm let, máme spolu holčičku a budu ho mít v srdci vždycky. I kdyby se stalo cokoliv, i kdybychom byli sebevíc rozhádaní, tak ho vždycky budu mít ráda a nikdy bych mu nepřála nic špatného. Doufám, že na tom bude dobře. Nedokážu si ani připustit, že by to dopadlo nějak jinak,“ řekla Pomeje v rozhovoru pro pořad Top Star na Primě.

V srpnu Andrea Pomeje uvedla: „Rozhodla jsem se podat žádost o rozvod. Strašně dlouho jsem to zvažovala, ale prostě cítím, že se k Jirkovi už vrátit nechci. Dlouho jsem mu dávala šanci a čekala jsem, že se změní, ale k tomu nedošlo. Už jsem dokonce navštívila právníka. Měli jsem předmanželskou smlouvu, která už neplatí,“ řekla iDNES.cz.

Jiří Pomeje a Andrea Šťastná se vzali v létě 2013. Nevěsta v té době byla těhotná. Jejich dcera Anna přišla na svět v září 2013.

Rakovinu Jiřímu Pomeje poprvé diagnostikovali v dubnu 2017. Nádor objevili při operaci polypu na hlasivce. Výsledky histologie potvrdily, že jde o zhoubný nádor. Po ozařování herec držel 42 dní hladovku, ale nádor nezmizel. Proto nakonec souhlasil s operací, při níž přišel o hlas.

V únoru opustil Pomeje Ústřední vojenskou nemocnici v Praze, kde 19. ledna podstoupil náročnou onkologickou operaci. Během ní mu odebrali hrtan i hlasivky a zavedli takzvaného slavíka.